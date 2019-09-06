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İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı

GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı...

Genel 06.09.2019, 18:18
İsrail Gazze sınırında 5 Filistinliyi yaraladı
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GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde, 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 1'i gerçek mermiyle olmak üzere 5 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.


#"Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" #israil
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