İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları"...
KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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