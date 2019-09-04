Son Dakika
Yeni Malatyaspor’da hazırlıklar sürüyor
Teröre büyük darbe: 6 milyon kök keneviri ele geçirildi
Ümit Milli Kadın Judo Takımı, Dünya Şampiyonası’na Ankara’da hazırlanıyor
Trabzonspor’da forvetler yüzleri güldürdü
Florida’ya ilerleyen Dorian Kasırgasının şiddeti kategori 2’ye düştü
4 katlı bina sarmaşıkla kaplanınca bir anda ilgi odağı haline geldi
İngiltere’de rekor uyuşturucu vurgunu
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 24 milyon 693 bin 886 oldu
İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar kamerada
İstanbul’a götürülme vaadiyle 40 mülteci Bolu’da bırakıldı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine...

Genel 04.09.2019, 08:19 04.09.2019, 11:49
İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 12 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

#israil #gözaltı #filistin #Batı Şeria
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@