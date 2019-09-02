İsrail hapishanelerindeki 200 Filistinli tutuklu açlık grevine başladı
- Filistinli tutuklular, İsrail hapishanelerindeki koşulların iyileştirilmesini ve ihlallerin durdurulmasını talep ediyor
KUDÜS (AA) – İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 200 Filistinli, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine başladı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) ile tutuklu temsilcileri arasında pazar günü gerçekleşen görüşmelerin başarısızlığa uğramasının ardından 200 Filistinli tutuklunun açlık grevine başladığı belirtildi.
Filistin Esirler Cemiyeti tarafından daha önce yapılan açıklamada, halihazırda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 9 Filistinlinin hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğu bildirilmişti.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.