Son Dakika
Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu
Adana’da polis servis aracına bombalı saldırı: 5 yaralı
Damperi üst geçide takılan kamyon takla attı: 2 yaralı
Sivas’taki trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi
Alanya’da 14 yaşındaki kayıp Hatice’den iyi haber geldi

İsrail ile Filistinli tutuklular arasında anlaşmaya varıldı

- İsrail Cezaevleri İdaresi, 15 gündür açlık grevi yapan 100'ü aşkın Filistinli tutuklunun taleplerini yerine getirmeyi kabul etti

Genel 26.09.2019, 02:40
İsrail ile Filistinli tutuklular arasında anlaşmaya varıldı

RAMALLAH (AA) - İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ile İsrail Cezaevleri İdaresi, 15 gündür açlık grevi yapan tutukluların taleplerini yerine getirecek anlaşmaya vardı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında varılan anlaşmanın bu sabahtan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın maddeleri arasında, "açlık grevindeki tüm tutukluların eski kaldıkları hapishanelere nakledilmesi, sağlığa zarar veren ve radyo ve televizyon frekanslarını etkileyen sinyal kesici cihazların sayısının azaltılması, pazar gününden itibaren hapishanelere genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanması, Gazzeli tutukluların Necef (Negev) Hapishanesi'ne intikal etmesine izin verilmesi ve açlık grevindeki tutuklulara uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasının" yer aldığı kaydedildi.

Heyet, tutukluların söz konusu anlaşmanın uygulanmasını garanti altına almak için açlık grevine devam edeceği bilgisini paylaştı.

İsrail hapishanelerindeki 100'ü aşkın tutuklu, insan sağlığına zarar veren sinyal kesici cihazların yerleştirilmesine tepki amacıyla 15 gün önce açlık grevine başlamıştı.

Tutuklular, sağlığa zarar veren sinyal kesici cihazların kaldırılmasını, Gazze'deki tutuklu ailelerinin ziyaretlerinin yeniden başlamasını, genel kullanıma açık ankesörlü telefonların bağlanmasını, baskınların sonlandırılmasını, tıbbi ihmallerin sona ermesini ve şartların iyileştirilmesini talep ediyor.




#filistin #Filistinli tutuklular #israil
Yorumlar (0)
15°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@