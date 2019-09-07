İsrail ordusu Gazze'de 2 mevkiyi bombaladı

GAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze'nin sınır boyundaki tel örgüler bölgesindeki 2 mevkiyi bombaladı.

Bölgedeki tanıklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahye ve doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nde,li grupların gözetleme merkezi olarak kullandığı 2 mevkiyi bombaladı.

İsrail ordusu, bombalamalar öncesinde Gazze Şeridi'nden 5 füze fırlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'den fırlatıldığı söylenen füzelerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, dün Gazze'nin sınır bölgesinde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli şehit olmuştu. Müdahale sırasında 66 kişi de yaralanmıştı.