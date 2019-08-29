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İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

- İsrail ordusu, roket atıldığı gerekçesiyle Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözlem noktasını vurdu

Genel 28.08.2019, 21:17
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE (AA) - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktanın orduya ait hava araçlarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hava saldırısının, Gazze'den akşam saatlerinde İsrail topraklarına atıldığı ancak Gazze tarafına düştüğü belirtilen rokete yanıt olarak düzenlendiği ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, saldırıda Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Hamas'ın askeri kanadı Kassam'a ait gözlem noktası hedef alındı.

İsrail saldırısında herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.


#filistin #Gazze Şeridi #israil #saldırı
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