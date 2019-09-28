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İsrail’in cenazesini alıkoyduğu Filistinli şehide 8 ay sonra cenaze töreni

NABLUS (AA) – İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria’da şehit edildikten sonra cenazesi 8 ay alıkonulan 36 yaşındaki Filistinli Muhammed Fevzi Adevi'nin cenazesinin ailesine teslim edilmesinin ardından cenaze töreni düzenlendi.İşgal...

Genel 28.09.2019, 15:13
İsrail’in cenazesini alıkoyduğu Filistinli şehide 8 ay sonra cenaze töreni
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NABLUS (AA) – İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria’da şehit edildikten sonra cenazesi 8 ay alıkonulan 36 yaşındaki Filistinli Muhammed Fevzi Adevi'nin cenazesinin ailesine teslim edilmesinin ardından cenaze töreni düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde şehit Adevi için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce Filistinli katıldı.

Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesi’nden teslim alınan Adevi’nin cenazesi, ailesinin yaşadığı kentin doğusundaki Rucit köyüne getirildi. Yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde sık sık İsrail karşıtı sloganlar atıldı, tekbirler getirildi.

Adevi’nin cenazesi, kılınan namazın ardından Nablus’taki Balata Mülteci Kampı’nda yer alan Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.

İsrail makamları, şehit Adevi’nin cenazesini dün ailesine teslim etmişti.

Adevi, 21 Ocak’ta Nablus yakınlarındaki Huvvara askeri kontrol noktasından geçişi sırasında İsrail askerlerince vurularak şehit olmuştu.

İsrail makamları, İsrail güçlerince şehit edilen onlarca Filistinlinin cenazelerini alıkoymuş durumda.

#filistin #israil #işgal altındaki Batı Şeria
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