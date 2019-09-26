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İstanbul 5.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da, sabah yaşanan 3,6’lık sarsıntının ardından merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Genel 26.09.2019, 16:35
İstanbul 5.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul’da, sabah yaşanan 3,6’lık sarsıntının ardından merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Büyük korkunun yaşandığı deprem sonrası vatandaşlar sokağa döküldü, bazı yapılarda hasar oluştu. Bir vatandaşın kafasına ise beton parçaları düştü. O anlar kameralara da yansıdı. Okullar tedbir amaçlı boşaltıldı ve gün içerisinde tatil edildi. Depremin şiddetiyle Avcılar ve Sarıyer’de iki caminin minarelerinin külahlar yıkıldı. Sarsıntı sonrası yaşanan metrobüs yoğunluğu havadan görüntülendi.

Silivri devlet hastanesi de boşaltıldı. Hastalar bahçeye kurulan çadırlara alındı. Bölgede artçı sarsıntılar ise devam ediyor. Deprem sonrasında Silivri açıklarında saat 14.08’de 4 ve 14.27’de 4,1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldi. AFAD ve Kızılay vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı. İstanbul Valiliği ise deprem sonrası yaptığı açıklamada ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını ve bütün birimlerin hazırlıklı olduğunu kaydetti.

(İHA)
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