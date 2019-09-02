İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019-2020 adli yılının başlaması nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’nda tören düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019-2020 adli yılı açılış töreni düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Savcı Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda adliye personeli katılım gösterdi.

‘HAKİMLERİMİZ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR’

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, “Hakimlerimiz yargı faaliyetlerini yürütürken tarafların ırk, dil, din, cinsiyet gibi farklılıklarını dikkate almayarak, adalet ve vicdanlarına göre karar verirler. Hakimlerimiz bağımsız ve tarafsızdırlar. Hiç kimseden emir ve talimat almazlar ama bu bir emir ve keyfilik değildir. Daha öncede ifade ettiğim gibi hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız yasalarla, anayasamızın 90’ıncı maddesine göre kabul ettiğimiz ulus üstü norm ve anlaşmalara bağlıdır” ifadelerini kullandı.

‘Tüm gayretimizle çalışmaktayız’

Konuşmasının devamında Albayrak, “Hakim ve savcılarımızın yanında yargının asli unsurlarından birisi de avukatlardır. Avukatlar, yasalara ve hukuka uygun olarak yargılamada gerçeğin ortaya çıkması, hakkın hak sahibine teslimi için çalışırlar. İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimizde böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Tüm yargı mensupları olarak yaklaşık 650 hakim, 300 cumhuriyet savcısı, 5 bin 240 adliye personeli ile Türkiye’nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız” diye belirtti.

‘FETÖ’DE ACI BİR ŞEKİLDE TECRÜBE EDİNDİK’

“Bu özverili çalışma, adliye personelimizin gayreti göz ardı edilemez” diyen Albayrak, “Bunların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Biraz önce konuşmamda hakimlerimizin bağımsız olduklarına değinmiştim. Bu bağımsızlık öyle önemlidir ki, bu vasıf ortadan kalktığında ortada hakim diye bir şey kalmamaktadır. Bunu biz FETÖ mensubu, adı sözde hakim ve savcı olan hakimlerle acı bir şekilde tecrübe edindik. Bu hain teröristler yargıyı, askeri, polisi, diğer devlet teşkilatı kurumlarını ve özel sektörü ele geçirmeye çalışarak, her türlü kumpas ve hileyle, cinayetlerle önce yargı darbesi yapmaya çalışmış, bunu gerçekleştiremeyince ardından da 15 Temmuz 2016’da darbe girişiminde bulunmuştur” dedi.

‘Darbe milletin ferasetiyle önlendi’

Sözlerinin devamında Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, “Bu hain darbe sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kahraman şehitlerimizin kanları, gazilerimizin cesareti, Türk milletinin ferasetiyle önlenmiştir. Daha darbe girişiminin ilk saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör büromuz gözaltı kararlarını vermiş, sulh ceza hakimliği de hiç tereddüt etmeden anında tutuklamıştır. Türk yargısı vatanının, milletinin, demokrasisinin yanında, onun hizmetinde onun bir ferdidir” diye belirtti.

‘ADLİYENİN BİR VASFI ŞEHİT OCAĞI OLMASIDIR’

Son olarak Albayrak, “Adliyemizin Türkiye’nin en büyük adliyesi olduğundan biraz önce bahsettim. Bu vasfının yanında adliyemizin bir vasfı da şehit ocağı olmasıdır. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadet şerbetini adliyemizde görevi başındayken içmiş, hain teröristler tarafından katledilmiştir. Şehidimizi rahmet ve minnetle anarken, çok kıymetli anne ve babalarını böyle bir vatan evladı yetiştirdikleri için tebrik eder, saygıyla yad ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın açılış konuşmasının ardından tören kokteyle devam etti.

(İHA)