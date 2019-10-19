Son Dakika
Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda yapan 3 kişi gözaltına alındı
Nusaybin'de zarar tespit çalışması yapıldı
PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
MSB: "PKK/YPG’li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
İzmir’de art arda köpek balığı heyecanı
Tren kazası güvenlik kamerasında

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ı coşkusu

İstanbul'un dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı programı düzenlenecek.

Genel 19.10.2019, 14:11 19.10.2019, 14:28
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ı coşkusu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı programı düzenlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de belediyenin Saraçhane'deki binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, akşam Sultanahmet Meydanı'nda devam edecek. Meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası konser verecek ve çeşitli tiyatro gösterileri sahnelenecek.

29 Ekim'de kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansıyla başlayacak program, gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek.

Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verecek.

Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede gece boyunca Türk sanat müziği, Türk halk Müziği, Türk pop müziği konserleri verilecek.

Ayrıca 80 gökyüzü tarayıcısıyla Üsküdar, Fındıklı ve Sarayburnu sahilinde ışıklı gösteri yapılacak.

Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa'da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar'da Resul Dindar, Çatalca'da Cem Belevi, Eyüpsultan'da Fatih Erkoç sahneye çıkacak.

- Ana caddeler ve konser alanları süslenecek

Bayram kutlamaları öncesinde kentin ana caddeleri ve konser alanları, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve büyükşehir flamasından oluşan setlerle süslenecek.

Sultanahmet, Üsküdar sahili, Tuzla, Ümraniye Meydanı, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Güngören, Haznedar, Çatalca ve Eyüp'teki konser alanları kutlamalar için hazır hale getirilecek.

İstiklal Caddesi, Şemsi Paşa Meydanı, Harem, Barbaros Bulvarı, Sultanahmet Meydanı, Vali Konağı Caddesi, Bağdat Caddesi, Saraçhane, Nispetiye Caddesi'nde kutlamalar için platform kurulacak.

Üst geçitler, elektrik direkleri, toplu ulaşım araçlarındaki ekranların aralarında bulunduğu açık hava mecraları kutlamalara uygun şekilde biçimlendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
banner62
#İbb #İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu #İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ekim 2019
İmsak 05:33
Güneş 06:57
Öğle 12:39
İkindi 15:40
Akşam 18:11
Yatsı 19:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Galatasaray 8 13
3. Sivasspor 8 12
4. Trabzonspor 7 12
5. Konyaspor 7 12
6. Fenerbahçe 7 11
7. Başakşehir 7 11
8. Antalyaspor 7 11
9. Gaziantep FK 7 11
10. Malatyaspor 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Çaykur Rizespor 7 8
15. Ankaragücü 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 8 16
2. Ümraniye 7 14
3. Hatayspor 7 14
4. Balıkesirspor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 8 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 9 17
3. Barcelona 8 16
4. Atletico Madrid 8 15
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 9 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@