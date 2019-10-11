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İstanbul'da bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı

- Beylikdüzü'ndeki kaza nedeniyle Liman Yolu bir süre trafiğe kapandı

Genel 11.10.2019, 04:57 11.10.2019, 08:30
İstanbul'da bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine giden İbrahim Yiğiter yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü 34 GD 2314 plakalı tır, Yakuplu mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Daha sonra savrulan tır, yolun ortasında devrildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tırın üzerindeki konteynerin düşmesiyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından tırın ve konteynerin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Bu arada, kazada yola dökülen akaryakıtın tehlike oluşturması nedeniyle belediye ekiplerince caddede kumlama çalışması yapıldı.

#Beylikdüzü #tır #kaza
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