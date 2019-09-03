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İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Aksaray istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin...
Genel 03.09.2019, 05:29 03.09.2019, 08:06
İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekibi kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına alırken, kaza sebebiyle yoldaki trafik akışı ise tek yönden kontrollü olarak sağlandı.