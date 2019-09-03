Son Dakika
Adana merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
Afganistan'daki bombalı saldırı
Kara yollarında durum
Başkentte tır devrildi: 1 yaralı
İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 8'e yükseldi
Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası süreci başladı
Mali'de bina çöktü: 15 ölü

İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Aksaray istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin...

Genel 03.09.2019, 05:29 03.09.2019, 08:06
İstanbul'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
banner63

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde, motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Aksaray istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Ordu Caddesi'ndeki Tramvay durağındaki trafik ışıklarında, sürücüsünün üzerinden kimlik çıkmayan 52 PB 167 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekibi kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına alırken, kaza sebebiyle yoldaki trafik akışı ise tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

#fatih #Laleli #motosiklet kazası #ölü
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@