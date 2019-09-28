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İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı

- 3 operasyonda, 695'i sikke 703 parça tarihi eser ele geçirildi - Gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Genel 26.09.2019, 11:09 28.09.2019, 10:35
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 703 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 19 - 25 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu, Beykoz, Fatih ve Ümraniye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 695'i sikke 703 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eserler arasında, Amisos definesi olarak adlandırılan sikkelerin bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

#tarihi eser kaçakcılığı
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