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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

- 4 ilçede düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Genel 03.09.2019, 04:01 03.09.2019, 08:08
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sabaha karşı Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler ile Güngören'de önceden belirlenen 14 adrese baskın düzenledi.

Özel Harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

#Bakırköy #istanbul #narkotik #Narkotik Suçlarla Mücadele #operasyon
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