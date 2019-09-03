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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
- 4 ilçede düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Genel 03.09.2019, 04:01 03.09.2019, 08:08
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 4 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Özel Harekat timlerinin de desteğiyle düzenlenen baskında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.