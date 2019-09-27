İstanbul'daki 14 okulda eğitime 1 gün ara
- İstanbul Valiliği: - "Detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulumuzda bugün eğitim-öğretime ara verilmiştir" - "Deprem sonrası hastanelerimize sevk edilen 34 vatandaşımızdan 20’si ayakta tedavi edilmiş, 14 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" - "Toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulmuştur. Bu yapılar en kısa sürede kontrol edilerek vatandaşlarımız bilgilendirilecektir"
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 14 okul haricindeki 7 bin 46 okulda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi, Silivri açıklarında dün meydana gelen deprem sonrasında faaliyete başlayan İstanbul Valiliği Acil Durum Yönetim Merkezinin, çalışmalarına kesintisiz olarak devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekiplerin hastane, okul ve kamu binaları öncelikli olmak üzere, hasar ihbarı yapılan mesken ve iş yerlerinde "ön tespit" incelemelerine başladığı aktarıldı.
Silivri ve Küçükçekmece'de 2 hastanede yapısal olmayan küçük çaplı hasarın tespit edildiği vurgulanan açıklamada, bu hastanelerde de hizmetin sunumuna engel bir durumun bulunmadığı kaydedildi.
- Yaralanan 14 kişinin tedavisi sürüyor
İl genelinde bu sabaha kadar, toplam 464 bina hakkında hasar ihbarında bulunulduğuna yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Açıklamada, deprem sonrası hastanelere sevk edilen 34 kişiden 20'sinin ayakta tedavi edildiği 14 kişinin tedavilerinin ise çeşitli hastanelerde sürdüğü aktarıldı.
- 14 okulda eğitime bir gün ara verildi
Valilik açıklamasında, hasar ihbarında bulunulan 55 okulun tamamının kontrol edildiği aktarılarak, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen 14 okulda bugün eğitim-öğretime ara verildiği ifade edildi.
Belirtilen okullar haricindeki 7 bin 46 okulda eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı.
Buna göre bir gün süreyle eğitime ara verilen okullar şöyle:
"Sultangazi İstiklal İlkokulu-İstiklal Ortaokulu, Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi, Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Yenibosna Ortaokulu, Büyükçekmece Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu, Silivri Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu, Arnavutköy Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu, Küçükçekmece Tahsin Banguoğlu İlkokulu, Nergiz Anaokulu Atatürk Kız MTAL, Kanarya Ortaokulu, Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi, Çatalca Arif Nihat Asya MTAL."
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