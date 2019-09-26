İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 5 artçı sarsıntı yaşandı
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 5 artçı sarsıntı yaşandı
Genel 26.09.2019, 14:51 26.09.2019, 15:08
İSTANBUL (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşandığını bildirdi.
AFAD, yaptığı duyuruda, 13.59'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreminden ardından iki ayrı artçı sarsıntının yaşandığını bildirdi.
Duyuruda, 14.08'de merkez üssü Marmara Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde, 14.11'de 3.3, 14.26'da 4.1, 14.31'de 3.1, 14.34'te de 3.2 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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