İstanbul'daki deprem
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Valiliği'ndeki AFAD koordinasyon binasında bir araya geldi
Genel 26.09.2019, 18:12 26.09.2019, 18:22
İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bir araya geldi.
Toplantıda depreme dair durum değerlendirmesi yapılacağı ve atılacak atımlar konusunda kararlar alınacağı öğrenildi.
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