Son Dakika
TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü
Kredi kartı faizleri düştü
Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan Yahudi Komitesi heyetiyle görüştü
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
İzmir’de 143 düzensiz göçmen yakalandı
Eski belediye başkanının evi alev alev yandı

İstanbul'daki deprem

- Avcılar ilçesinde depremden etkilenen bazı vatandaşlar, park ve bahçelerde bekliyor

Genel 26.09.2019, 19:38 28.09.2019, 10:48
banner63

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar, Avcılar'daki park ve bahçelerdeki bekleyişini sürdürüyor.

Avcılar Merkez Parkı'nda yere serdiği kilim üzerine bekleyen Nalan Kaya, evde yemek yediği sırada depreme yakalandığını belirtti.

Zeminin ayaklarından kaydığını anlatan Kaya, "Bir süre kendime gelemedim. Tam benim evimin karşısında bina var. Çatlaktı önceden ama depremden sonra ayrıldı. Çok korktuk. Ben bu gece burada kalacağım öyle gözüküyor. Allah bir daha göstermesin. Kuşumu da yanıma aldım, o da can Allah yarattı onu da bırakamazdım. Oğlum ve kuşumla bu gece burada kalacağız." diye konuştu.

Senem Alçıcı ise çok korktuğunu ve sabaha kadar parkta kalmayı planladığını ifade etti.

Depremden etkilenen Raife Özgür de çok korktuğunu anlatarak, "Bugün parkta yatmayı düşünüyoruz. Millet dışarıda biz de dışarıdayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#avcılar #deprem #depremden etkilenen vatandaşlar #istanbul
Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@