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İstanbul'daki deprem Bahçelievler

- Bahçelievler'de deprem sonrası bitişik 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Genel 26.09.2019, 19:20 26.09.2019, 19:22
İstanbul'daki deprem Bahçelievler

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de biri 6, diğeri 7 katlı bitişik iki bina, depremin ardından tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Yeniçeri Sokak'ta bulunan bitişik iki binanın ortasındaki duvar, depremde hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, binalarda incelemede bulundu. Binalar, tedbir amaçlı tahliye edilirken, polis ekipleri de bina çevresinde önlem aldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bahadır, binalarda kolon ve kiriş çatlağı bulunmadığını, ancak incelemeler tamamlanana kadar binaların tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi.

#Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır
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