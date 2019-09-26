İstanbul'daki deprem Balat hasar gören binalar
- Balat'ta depremden etkilenen 3 bina kontrollü yıkıldı
Genel 26.09.2019, 18:33 26.09.2019, 18:44
İSTANBUL (AA) - Balat'ta depremde hasar gören 3 bina, kontrollü şekilde yıkıldı.
Fatih Balat Mahallesi'ndeki Esnaf Loncası Caddesi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış 3 tarihi binada deprem sonrası hasar meydana geldi.
Öte yandan, yıkılan binaların yanında bulunan bir otoparktaki görevlinin, deprem sırasında kulübesinden çıkarak binanın yanından uzaklaştığı enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.
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