İstanbul'daki deprem "Bina çatlakları vesaire de dahil 172 ihbar almış durumdayız."

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İhbar hattımıza çatlaklarla ilgili, bina çatlakları vesaire de dahil 172 ihbar almış durumdayız." dedi.

Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katılımıyla İstanbul Valiliğindeki AFAD koordinasyon binasında İstanbul'da meydana gelen 5,8'lik depreme ilişkin düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugün 13.59 itibarıyla yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem anından itibaren tüm kurumların anında teyakkuza geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla oluşturulan fiilen olayı yönetmekle görevli koordinasyonun da Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul Valisi Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AFAD Başkanı Güllüoğlu ve ilgili tüm bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların her türlü çalışmayı yürüttüklerini aktardı.

İstanbul halkına ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Elhamdülillah herhangi bir ciddi ağır hasarımızın ve can kaybımızın olmaması, fazla sayıda yaralımızın olmamasından dolayı da biz bu anlamda da biraz daha rahatız. Bunu da bir aslında fırsata dönüştürelim istedik. Yani öncesindeki 5,8 büyüklüğündeki bir depremin İstanbul'da sürekli konuşulan bir konu biliyorsunuz. 'Deprem oldu mu, olacak mı, ne yapabiliriz, hazır mıyız, değil miyiz' ile alakalı bir taraftan depremi ve mevcut ihtiyaçları yönetirken bir taraftan da geleceğe ilişkin hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirme fırsatını bize vermiştir." diye konuştu.

Oktay, son bir saattir hizmet gruplarıyla çalışma yaptıklarını vurgulayarak, 172 civarında ihbar alındığını, bunlarla ilgili hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Silivri Devlet Hastanesinde yapılan çalışmalar sonucunda binanın depreme dayanıklı ve kullanabilir olduğu yönünde bilgi alındığını ve hastanenin hizmetlerine devam edeceğini dile getiren Oktay, "Bahçelievler'de 2 binanın tahliyesi söz konusu oldu. Avcılar'da bir minarenin yıkılmasını biliyorsunuz. Elimizdeki son bilgilere göre, 28 kişiye müdahale edildi. 2 yaralımızın kırıklar sebebiyle hastanede olduğu ve bunların uzun süre kalabileceği ve 2 kişinin de gözlem amaçlı hastanede olduğu bilgisi var. Paniğe gerek yoktur, afetlerin ve krizlerin en etkin yönetim şekli paniğe girmemektir. Son derece rahat hareket ettiğimizde bunu çok daha rahat atlattığımızı hem birey hem de kurum bazında göreceğiz."

Alt yapı, güvenlik ve enerji konularını da değinen Oktay, şöyle konuştu:

"Bunlara baktığımızda herhangi bir sorun yaşanmadı. Özellikle barınma ihtiyacı hissedenler, AFAD Başkanlığına iletebilirler. Barınma, beslenme gibi her türlü hazırlığımız tamamdır. Bu çerçevede müracaat edenlere anında cevap verilmiştir. İlgili kaymakamlıklara da müracaat edebilirler. Bize müracaat edip de hizmet alamayan bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız için her türlü tedbiri almış durumdayız. Geleceğe dönük de her türlü tedbiri almış durumdayız. Barınma ve toplanma alanları boyutuna baktığımızda çalışmalarımızın bugünkü deprem çerçevesinde yeterli olduğunu görüyoruz. Herhangi bir talep yok. Yarın itibarıyla de tüm hizmet gruplarımız, daha büyük ölçekteki afetlerle alakalı çalışmalarını güncelleyecek. Sabah da bu çalışmaların tamamını gözden geçireceğiz. Toplanma alanlarına baktığımızda 98 spor tesisi açık alanımız, 7 bin 60 okul bahçemiz, 2 bin 864 park bahçe ve meydanımız bulunmakta. Toplanma alanlarından hemen barınma alanlarına tahliyeyi sağlıyor olabilmemiz lazım. Barınma için İstanbul'daki kamu binalarımızın yüzde 92'sinin büyük ölçekli bir depreme hazır hale getirildiğini gösteriyor elimizdeki bilgiler. Amacımız bunu yüzde 100'e çıkarmak. Binalarımızdaki depreme dayanıklılık oranı arttıkça, bizim barınma ihtiyacımız daha da azalmaktadır. İlk hazırlıklarımızı gözden geçirdik, yarın da tüm Türkiye'deki hazırlığımızı tekrardan gözden geçirmek için bütün hizmet guruplarını görevlendirdik."

