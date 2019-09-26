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İstanbul'daki deprem Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hissedildi

Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde de hissedilen deprem sonrası olumsuz bir ihbarda bulunulmadığı bildirildi

Genel 26.09.2019, 14:48 26.09.2019, 15:05
İstanbul'daki deprem Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hissedildi
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EDİRNE / KIRKLARELİ (AA) - İstanbul'daki deprem Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hissedildi.

Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden dışarı çıktı. Birçok kişi telefonla yakınlarını aradı.

Saraçlar Caddesi'nde üzerinde bir binanın 3. katında iş yeri bulunan inen Funda Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışırken depreme yakalandığını söyledi.

İş arkadaşlarıyla üçüncü kattaki iş yerinden dışarı çıktıklarını belirten Uyar, "Sarsıntı nedeniyle avizeler sallandı. Oturduğumuz masa ve sandalyenin de sallandığını hissettik çok korktuk." dedi.

AFAD Edirne Müdürü Kürşat Erata, depremin Edirne'de hissedildiğini belirterek, "Deprem nedeniyle meydana gelen bir sıkıntı bize ulaşmadı." diye konuşu.

- Kırklareli

Kırklareli'nde de hissedilen depremle ilgili AA muhabirine açıklama yapan AFAD Kırklareli Müdürü Muhsin Özer, kent genelinde hissedilen depremin ardından henüz bir ihbarın olmadığını ifade ederek, tüm kaymakamlıklar ve belediyeler ile irtibat halinde olduklarını aktardı.

Vatandaşlardan Soner Dişdiş ise çok korktuklarını belirtti.

Bulundukları binanın hemen dışarısına çıktıklarını ifade eden Dişdiş, ilk kez depremi bu kadar çok hissettiğini aktardı.

Lüleburgaz ilçesinde ise bazı okullarda öğrenciler tahliye edildi.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.

Yüksel, belediye olarak teyakkuzda olduklarını belirterek, "Kaymakamımızla da görüştüm, ne belediyemize ne de resmi kurumlarımıza ulaşan olumsuz bir ihbar olmadı." dedi.

Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlardan Gökhan Civan, çok şiddetli bir deprem olduğunu, daha sonra dışarı çıktıklarını söyledi.

Civan, bulunduğu binanın yaklaşık 14 saniye sallandığını kaydetti.

Öte yandan Süleymanpaşa ilçesinde bir okulda depremi hisseden öğrenci ve öğretmenler, binayı boşalttı.

Bu arada deprem sonrası bölgede cep telefonlarıyla iletişim kurulamıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#tekirdağ #Kırklareli #edirne #istanbul #Trakya #deprem
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