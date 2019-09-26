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İstanbul'daki deprem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altındaki görüntünün, bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu anlaşıldı.

Genel 26.09.2019, 15:49 26.09.2019, 16:41
İstanbul'daki deprem
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meydana gelen depremin ardından sosyal medyada dolaşan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altındaki görüntünün bayrak asmak için yerleştirilen platform olduğu anlaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden deprem sonrası 15 Temmuz Şehitler köprüsünde hasar oluştu şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Kesinlikle itibar etmeyin lütfen. Bahse konu yerde bayrak asmak için platform var. Vatandaşlarımızın panik yapmaması bizim için önemli." denildi.

Sosyal medyada, sözü edilen görsel paylaşılarak, köprünün hasar gördüğü iddiaları dillendirilmişti.

#15 Temmuz Şehitler Köprüsü #istanbul deprem
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