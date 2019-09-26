İstanbul'daki deprem hakkında Bakan Selçuk'un Açıklamaları
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "İstanbul'da hasar tespiti ve eğitim tekrarları için yöneticilerimiz, uzmanlarla çalışıyor"
Genel 26.09.2019, 18:51 26.09.2019, 18:59
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasar tespiti ve eğitim tekrarları için Bakanlık yöneticilerinin uzmanlarla çalıştığını bildirdi.
Konunun takibinde olduğunu kaydeden Selçuk, "İstanbul'da hasar tespiti ve eğitim tekrarları için yöneticilerimiz uzmanlarla çalışıyor. Lütfen çocuklarla, kaygıyı artırmadan, okullardaki deprem eğitimlerinin rehberliğinde tedbir odaklı iletişim kuralım. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
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