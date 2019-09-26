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İstanbul'daki depremde Avcılar'da cami minaresi yıkıldı

Paniğe yol açan deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Bazı okul ve hastaneler tahliye edildi.

Genel 26.09.2019, 14:40 26.09.2019, 15:05
İstanbul'daki depremde Avcılar'da cami minaresi yıkıldı
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye ve polise çok sayıda ihbar yapıldı.

Kent genelindeki okul ve hastaneler başta olmak üzere kamu ve özel iş yerlerindeki vatandaşlar tahliye edilirken, trafikte aksamalar yaşandı.

Vatandaşlar açık alanlarda toplandı.

Bu arada Avcılar yan yolda bulunan bir caminin minaresi yıkıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#avcılar #istanbul #deprem
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