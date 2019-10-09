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İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu

- Terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 22 kişiden 10’u tutuklandı

Genel 09.10.2019, 09:36
İstanbul merkezli 5 ilde terör operasyonu
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İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, gözaltına alınan ve eylem hazırlığı içinde bulundukları tespit edilen 22 kişiden 10’u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 26 Eylül’de İstanbul, Kayseri, İzmir, Antalya ve Diyarbakır’da 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile 3 tabanca, 85 mermi ve 1 sahte kimlik belgesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanırken 11’i adli kontrol şartıyla 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

#terör operasyonu
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