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İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu

- Anahtarlarını özel bir yazılımla kopyalayarak çaldıkları 5 otomobili parçalayıp oto yedek parça dükkanlarına sattıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

Genel 04.10.2019, 12:38
İstanbul merkezli oto hırsızlığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli oto hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan ve çaldıkları otomobilleri parçalayıp oto yedek parça dükkanlarına sattıkları ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anadolu yakasında farklı tarihlerde 5 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli'de ikamet eden ve benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan 3 şüphelinin özel bir yazılımla anahtarlarını kopyaladıkları araçları çalıp parçalara ayırdıktan sonra oto yedek parça dükkanlarına sattıklarını belirledi.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı araçlara ait çok sayıda parça ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#oto hırsızlık
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