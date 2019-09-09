İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim
- İstanbul Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki okulların çevresinde denetim yaptı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla kent genelinde okul çevrelerinde genel uygulama yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı.
Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.
Mobil Okul Timleri (MOT) okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de ''telefon dolandırıcılığı'' ve ''güvenli internet kullanımı'' konularını içeren broşürleri öğrenci ve velilere dağıttı.
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