İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarın akşamdan itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakacağı belirtildi.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden alınan bilgileri paylaşarak, İstanbul’da 4 Ekim Cuma gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü hissedilir derecede azalacağını açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre; yurdumuzun yarın akşamdan itibaren (04 Ekim Cuma) Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Tahminlere göre; geçtiğimiz hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu ve açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Cuma) gündüz saatlerinde Trakya’dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacak. 5 Ekim Cumartesi günü ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Tahminlere göre; bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü hissedilir derecede azalacak. Mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm bölgede tekrar artacak. Rüzgârın yarın bölgenin batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor” denildi.

(İHA)