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İstanbul sokaklarında horonla gönülleri fethediyorlar

- Bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı 1453 Karadeniz Gençlik Birliği üyesi gençler, her hafta İstanbul sokaklarında hem horon oynuyor hem tulum eşliğinde Karadeniz ezgileri söylüyor - Kurucusu İsmail Cevher: - "Vanlı, Erzurumlu, Rizeli, Adanalı, Trabzonlu ayrımı yok. Biz onların kültürünü öğrenirken onlar da bizim tulumumuzu, kemençemizi öğreniyor. Her yöreye hitap etmeye çalışıyoruz" - "Burada biz aynı yaylalardaki gibi birebir ilişkiler kurmalarını sağlıyoruz insanların. 1 buçuk senedir '1453 Karadeniz Gençlik Ailesi' olarak sokaklardayız. İstanbul'u tekrardan fethetmeye hazırız" - "Gençler kulübe gideceğine, arkadaşlarının evine gidip anne babasına yalan söyleyeceğine anne babasıyla bizim etkinliğimize gelsin diyoruz. Bizim amacımız gençlerle beraber olmak"

Genel 09.09.2019, 11:26
İstanbul sokaklarında horonla gönülleri fethediyorlar
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İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Sosyal medya üzerinden bir araya gelen 1453 Karadeniz Gençlik Birliği üyesi gençler, 1 buçuk yıldır İstanbul sokaklarında her cumartesi ve pazar horon oynuyor.

Sayıları her geçen gün artan ve tulum eşliğinde Karadeniz ezgileri de söyleyen gençlerin etkinlikleri yoğun ilgi görüyor.

Bugüne kadar yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı 1453 Karadeniz Gençlik Birliği Kurucusu İsmail Cevher, oluşumu ve etkinliklerini AA muhabirine anlattı.

Cevher, bir aile gibi olduklarına işaret ederek, "Ümraniye'de başladık, sonra Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Kadıköy, Kartal derken şu an devam ediyoruz. Bizim etkinliklerimiz tamamen ücretsiz. Vanlı, Erzurumlu, Rizeli, Adanalı, Trabzonlu ayrımı yok. Biz onların kültürünü öğrenirken onlar da bizim tulumumuzu, kemençemizi öğreniyor. Her yöreye hitap etmeye çalışıyoruz." dedi.

- Her cumartesi pazar devam ediyor

Sosyal medyanın aile ve arkadaşlık ilişkilerini olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Cevher, "Burada biz aynı yaylalardaki gibi birebir ilişkiler kurmalarını sağlıyoruz insanların. Gençlik kolları adı altında onları toplayıp semt semt, ilçe ilçe çeşitli etkinlikler yapıyoruz. 261 gençlik kolları üyemiz var. Bizim geçmişimiz 12 sene önceye dayanıyor. Eskiden 'Kadıköy Horoncuları' derlerdi bize ama 1 buçuk senedir '1453 Karadeniz Gençlik Ailesi' olarak sokaklardayız. İstanbul'u tekrardan fethetmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Cevher, cumartesi ve pazar günleri Üsküdar ve Ümraniye'de horon etkinliklerine devam ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sadece horon etkinliği yapmıyoruz. Kış sezonuna kahvaltı, gezi ve tur etkinlikleri planlıyoruz ancak bunların hepsini kemençe ve tulumla yapıyoruz. Karadeniz kültürünü tanıtma amacıyla başladığımız bu etkinliklerde Adanalı, Vanlı, Erzurumlu, Kütahyalı, Trabzonlu horonda hepsi el ele, bizim mesajımız da bu zaten, 'Biz artık el eleyiz'."

- Zayıflamak isteyen de stres atmak isteyen de orada

İlk başladıkları zamanlarda aşırı sesten ötürü şikayetlerin olduğunu dile getiren Cevher, "Yasal bir evrakımız olmadığı için etkinliklerimiz hep yarıda kesilmişti. Ben buradan İstanbul emniyetine, polislerimize teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerle alakalı izinlerimizi aldık. Zaman zaman polislerimiz ve sağlık personelimiz de katılıyor. Gençler kulübe gideceğine, arkadaşlarının evine gidip anne babasına yalan söyleyeceğine anne babasıyla bizim etkinliğimize gelsin diyoruz. Bizim amacımız gençlerle beraber olmak." açıklamasını yaptı.

İleriye yönelik hedeflerini de paylaşan İsmail Cevher, Etnospor Kültür Festivali'nde karadeniz bölgesini halk oyunları ve yöresel tatlarıyla temsil etmek istediklerini ve gerekli başvuruları yaptıklarını söyledi.

Cehver, çocuk, genç, yaşlı çok sayıda insanın etkinliklerde bir araya geldiğine dikkati çekerek, "Buraya zayıflamak, sevdalısını bulmak, stres atmak için gelen var. Stres atmak isteyen her insanı İstanbul'un sokaklarına davet ediyorum." diye konuştu.

#1453 Karadeniz Gençlik Birliği Kurucusu İsmail Cevher
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