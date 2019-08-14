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İstanbul-Tekirdağ yolunda yoğunluk başladı
Kurban Bayramı’nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başlarken Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
Genel 14.08.2019, 17:56
Kurban Bayramı’nın son gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu başlarken Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de karayolunda kontrol noktaları oluşturup denetimlerini sıklaştırdı.
Akşam saatlerinde trafikte yer yer kilitlenmeler meydana gelebileceği tahmin ediliyor.(Halil Dağ/İHA)
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