İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
- UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Wolverhampton arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Wolverhampton arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 20.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda, Beşiktaş ile Wolverhampton arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
Kadırgalar alt baştan stat civarına trafik akışı verilemeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapalı olacak.
Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı verilemeyecek. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek.
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