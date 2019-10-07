İstanbul Üniversitesi akademik yıl açılışı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Bilimsel araştırma, yayın ve uluslararası proje için üniversite yönetimimiz gerekli olan ortamı ve iklimi sağlama konusunda büyük hassasiyet göstermektedir. Mevcut şartların daha da iyileştirilmesi çalışmalarımız sürmekte, akademik personelimizin uluslararası arenada söz sahibi olması, üniversitemizin adını duyurması, dolayısıyla ülkemizin itibarına ve imajına katkı sunması için elimizdeki tüm imkanları seferber etmekte kararlıyız" dedi.

Prof. Dr. Ak, üniversitenin Fen Fakültesi Ord. Prof. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen 2019-2020 akademik yıl açılış töreninde, üniversitenin yaptığı bilimsel çalışmalarla Türkiye'ye çok önemli katkılar sunduğu, gelecek vizyonunun sağlam bir şekilde inşa edilmesine öncülük ettiği için gururlu olduklarını belirtti.

İstanbul Üniversitesinin bugün ortaya koyduğu başarıların çok daha iyisini yapabilecek insan kaynağına, bilimsel potansiyele sahip bir üniversite olduğunu ifade eden Ak, şunları kaydetti:

"Zaten en güçlü yanlarımızdan birini de insan kıymetlerimiz oluşturmaktadır. Üniversitemizde, 901'i profesör, 402'si doçent, 329'u öğretim görevlisi, 588'i doktor öğretim üyesi, bin 129'u araştırma görevlisi olmak üzere, toplam 3 bin 349 akademik personel görev yapmaktadır. Böylesine bilimsel nitelikleri güçlü bir kadronun, araştırma üniversitesi statüsüne sahip olan üniversitemizde önümüzdeki yıllarda çok sayıda uluslarararası başarıya imza atmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bilimsel araştırma, yayın ve uluslararası proje için üniversite yönetimimiz gerekli olan ortamı ve iklimi sağlama konusunda büyük hassasiyet göstermektedir. Mevcut şartların daha da iyileştirilmesi çalışmalarımız sürmekte, akademik personelimizin uluslararası arenada söz sahibi olması, üniversitemizin adını duyurması, dolayısıyla ülkemizin itibarına ve imajına katkı sunması için elimizdeki tüm imkanları seferber etmekte kararlıyız."

Ak, üniversitede 15 fakülte, 12 enstitü, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ile eğitim verildiğini hatırlatarak, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesindeki öğrenciler de dahil olmak üzere İstanbul Üniversitesinde 106 bin 906 ön lisans, 289 bin 207 lisans, 13 bin 972 tezli yüksek lisans, 2 bin 668 tezsiz yüksek lisans, 6 bin 683 doktora olmak üzere toplamda 419 bin 386 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Geçen yıl üniversitede, 8'i uluslararası olmak üzere 35 sempozyum, 5 panel, 19 sergi, 9'u uluslararası olmak üzere 19 kongre, 3'ü uluslararası olmak üzere 17 konferans, 2'si uluslararası olmak üzere 17 çalıştay ve 14 seminer gerçekleştirildiğini ifade eden Ak, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların sayısı kadar içeriklerinin bilimsel kalitesi ve verimliliği de önem taşımaktadır. Bu dönemde de bilimsel faaliyetlerimizin hem sayısını hem de uluslararası niteliklerini daha da artıracak çalışmalar yapacak, İstanbul Üniversitesini bir dünya üniversitesi yapma yolundaki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasındaki yerimizi daha üst sıralara taşımak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Üniversitemizin uluslararası alanda söz sahibi olmasına katkıda bulunacak pek çok bilimsel faaliyet fakültelerimiz bünyesinde gerçekleştirilmektedir. İstanbul Üniversitesi bilimin yanında ülke ekonomisine katkı sağlamayı da kendisine vazife edinmiştir. Bu durumdan hareketle, ülke ekonomisi için kritik olan sektörlerde ortaya çıkan problemleri tespit eden ve bu problemlere yönelik çözüm önerileri sunan akademik çalışmaların yapılmasına ortam oluşturmaktır."

Açılış konuşmalarının ardından Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç açılış dersini verdi.





