Son Dakika
Hava harekatıyla 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
Yeni Malatyaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Eski eşini bıçakla yaralayan kişiye müebbet hapis talebi
Halep’te bomba yüklü araçla saldırı: 1 ölü, 11 yaralı
Emekli profesörden korkutan deprem açıklaması
Depremde minik öğrenciler böyle tahliye edildi
Borsa ilk yarıda yükseldi - 24 Eylül 2019
Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun
Tarihi eser operasyonu: 2 bin 100 yıllık heykel başı ele geçirildi

İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı

İstanbul Valiliği, depremde okulların boşaltılmasına ilişkin, "Tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Genel 24.09.2019, 14:17 24.09.2019, 14:24
İstanbul Valiliği, okullarda depremden kaynaklı bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı
banner63

İstanbul Valiliği, depremde okulların boşaltılmasına ilişkin, "Tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliğinden, sabah saat 11.00’de yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili yeni bir açıklama geldi. Deprem sırasında çok sayıda okulun tahliye edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde bugün saat 11.00’de Marmara Denizi Silivri-Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4.6 (Mw) şiddetindeki deprem sonrasında; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından ilimizdeki duruma ilişkin gerekli bilgi ve değerlendirmeler alınmıştır. Ayrıca; 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına,şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#okul #deprem #İstanbul Valiliği
Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:08
Güneş 06:31
Öğle 12:46
İkindi 16:09
Akşam 18:50
Yatsı 20:08
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@