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İstanbul Valiliği: “Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz.“

İstanbul Valiliği: “Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz.“

Genel 26.09.2019, 23:09 28.09.2019, 10:50
İstanbul Valiliği: “Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz.“
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İstanbul Valiliği: “Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına itibar etmeyiniz.“

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