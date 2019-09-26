İstanbul Valiliğinden asılsız ses kaydı uyarısı
İstanbul Valiliği, depremin ardından sosyal medyada dolaşan asılsız bilgilere ve ses kayıtlarına itibar edilmemesini isteyerek bu asılsız paylaşımı yapanlar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını bildirdi.
Genel 26.09.2019, 23:14
Valiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır” denildi.(İHA)
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