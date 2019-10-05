Son Dakika
MKE Ankaragücü'nden olağanüstü seçimli genel kurul kararı
“Kore Kültür Merkezi küresel ölçekte çalışmalarını başarıyla sürdürüyor“
Keçiörengücü, puanla dönüyor: 1-1
Eskişehirspor evinde Karagümrük'e 3-1 yenildi
Jandarma otobüsü TIR'la çarpıştı: 16 asker yaralı
Göztepe, Kayseri önünde 3-0 önde

İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Genel 05.10.2019, 20:10
İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerini paylaşarak, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonar etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 KG/m2) olması bekleniyor. Yağışların Pazar günü öğle saatlerinden bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anından kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

(İHA)
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Göztepe 7 9
10. Galatasaray 6 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 7 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Fatih Karagümrük 7 12
3. Altay 7 12
4. Bursaspor 7 12
5. Ümraniye 6 11
6. Hatayspor 6 11
7. Keçiörengücü 7 11
8. Adana Demirspor 6 10
9. Balıkesirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Burnley 8 12
5. Arsenal 7 12
6. West Ham 7 12
7. Tottenham 8 11
8. Chelsea 7 11
9. Bournemouth 7 11
10. Crystal Palace 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@