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İstanbul Valiliğinden sosyal medyadaki iddialara açıklama

İstanbul Valiliği, sosyal medyada yer alan iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,"sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Genel 27.09.2019, 18:04
İstanbul Valiliğinden sosyal medyadaki iddialara açıklama
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İstanbul Valiliği, sosyal medyada yer alan iddialara yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada,"sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

İstanbul Valiliği, yazılı bir açıklama yaparak sabah Acil Durum Müdürlüğünün Hastal Yerleşkesinde yapılan toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmediği yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır. Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah saat 10.00’da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hastal yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesi kararlaştırılmış bugünkü toplantı için tüm katılımcılar bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmiştir. Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

(İHA)
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