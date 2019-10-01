İstanbul’da 16 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Eyüpsultan’da 5 mahalleye 16 saat su verilmeyeceğini açıkladı.

İSKİ, Eyüpsultan’da bazı bölgelere Çarşamba günü saat 10.00 ile Perşembe günü saat 02.00 arasında 16 saat süreyle su verilmeyeceğini açıkladı.yapılacak olan mahalleler; Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular olarak açıklandı.

(İHA)