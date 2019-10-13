Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu mesele Türkiye için bir beka meselesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa terör örgütünü tüm operasyon sahasında birkaç gün içinde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışıyor, tek bir masumun burnunun bile k
Erdoğan: "Harekatımızın Suriye halkını, oradaki Kürtleri değil teröristleri hedef aldığı açıkça ortadadır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu ana kadar kontrol altına alınan alan büyüklüğü 109 kilometrekaredir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor."
Rize’nin meşhur kokulu üzümü toplandı ve pekmez mesaisi başlandı

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla Kağıthane’de Türk bayrağı asılan araçlarla konvoy oluşturuldu.

Genel 12.10.2019, 23:58 13.10.2019, 00:25

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla Kağıthane’de Türk bayrağı asılan araçlarla konvoy oluşturuldu.

TSK tarafından Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na verdiği desteklerini göstermek adına bir araya gelen Transporter Kulübü üyeleri konvoy düzenledi. Kağıthane Hasbahçe’de bir araya gelen kulüp üyelerinin araçları ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı. Grup daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ şeklinde slogan attı.

Sosyal medya aracılığıyla toplanan grup üyeleri adına konuşan Tarık Yasin, “Bugün Barış Pınarı Harekatı’nda Mehmetçiğimize destek olmak için toplandık. Mehmetçiğimize destek olmak için yaklaşık 100 araç ile konvoy yapacağız. Amacımız, Mehmetçiğin moral ve motivasyonunu artırarak onlara destek olmak. Bu desteği onlara hissettirebilmek. Buradan başlayarak E5’e çıkacağız. Oradan da Vatan Caddesi’nden geçip konvoyu tamamlayacağız. Toplandığımız alan trafiğe kapalı alan. Trafiği hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız” dedi.

Grup üyeleri, Türk Bayrakları asılı araçlarla tek sıra halinde yola çıkarak şehir turu attı. Konvoya katılan araçlar daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.

(Selim Bayraktar/İHA)

#istanbul barış pınarı #destek #konvoy #türk bayrağı
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 13 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:50
Öğle 12:40
İkindi 15:47
Akşam 18:19
Yatsı 19:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@