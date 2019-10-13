İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla Kağıthane’de Türk bayrağı asılan araçlarla konvoy oluşturuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat’ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla Kağıthane’de Türk bayrağı asılan araçlarla konvoy oluşturuldu.
TSK tarafından Fırat’ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na verdiği desteklerini göstermek adına bir araya gelen Transporter Kulübü üyeleri konvoy düzenledi. Kağıthane Hasbahçe’de bir araya gelen kulüp üyelerinin araçları ay yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıldı. Grup daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ şeklinde slogan attı.
Grup üyeleri, Türk Bayrakları asılı araçlarla tek sıra halinde yola çıkarak şehir turu attı. Konvoya katılan araçlar daha sonra sessiz bir şekilde dağıldı.
(Selim Bayraktar/İHA)
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