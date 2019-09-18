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İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Genel 18.09.2019, 09:05 18.09.2019, 09:20
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda evlerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve para sayma makinesi ele geçirilirken, örgüt mensubu olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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