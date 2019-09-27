İstanbul’da deprem sonrası son durum

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 13.59’da 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4,1 olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi.

Şişli Fulya Mahallesi’nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Avcılar’da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin yıkılan minaresinin enkazı ekipler tarafından kaldırıldı. Caminin diğer minaresi ile ilgili denetleme çalışması sürüyor. İstanbul’da 9 ilçede 14 okul tatil edilirken dün İstanbul’da deprem anında sokakta, işyerlerinde, fabrikada yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Vatandaşlar korkuyla sağa sola koşarken bazı marketteki raflar da yerlere döküldü.

KALP HASTASI BİR ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ise öğretmen Murat Şevki Eryılmaz öğrencileri tahliye ettikten 1 saat sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eryılmaz’ın kalp hastası olduğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için gün aldığı öğrenildi. Öğretmen Eryılmaz okulundan son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

BAZI VATANDAŞLAR PARKLARDA SABAHLADI

İstanbul’da yaşanan depremin ardından bazı vatandaşlar evlerine girmekte tereddüt ederek geceyi parklarda geçirdi. Kimi çadır kurarak içinde kaldı, kimi ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu.

Genç bir kadının da deprem anında kedilerini kucağına alıp dışarıya kaçtığı görüldü.

YETKİLİLERİN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI İSE DEVAM EDİYOR.

Akşam saatlerinde hasarlı olduğu tespit edilen ve tahliye edilen 2 bina da sabah mühürlendi. Bu arada deprem sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçak da pist kontrolü nedeniyle pisti pas geçti.

(İHA)