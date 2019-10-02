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İstanbul'da "kaçak papağan" operasyonu

- Değişik cinslerde 45 papağanı beyanda bulunmadan yurda sokan 2 kişi gözaltına alındı

Genel 02.10.2019, 18:53
İstanbul'da
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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla sokulan değişik cinslerde 45 papağan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan kaçak yollarla çok sayıda papağan getirildiğini tespit etti.

Kuşların İstanbul'da dağıtımının yapılacağı yönünde bilgiler elde eden ekipler, Bulgaristan plakalı bir aracı Mahmutbey Gişeleri'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, değişik cinslerde 45 papağan bulundu. Ekipler, araçlarına el koyduğu iki şüpheliyi gözaltına aldı.


#papağan
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