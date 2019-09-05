İstanbul'da okula uyum eğitimleri başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 2019-2020 eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayan öğrenciler için "Okula Uyum Programı" başladı.



Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulunda öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla uyum programı etkinliği düzenlendi.

Uyum eğitimleri kapsamında okula ilk adımlarını atan öğrenciler, bahçede sıraya girdikten sonra öğretmenleri eşliğinde içeri alındı. Bu arada, bazı öğrencilerin annelerinden ayrılmak ve okula gitmek istemedikleri için ağladıkları görüldü.

Okula yeni başlayan öğrenciler, bir yandan Karagöz-Hacivat ve Nasreddin Hoca gösterileriyle eğlenirken bir yandan da arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı buldu.

Öğrenciler için gün boyunca "çocuk-aile-öğretmen tanışma", "okul ve eğitim ortamını tanıma", "arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma" gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca velilere de uyum programı çerçevesinde eğitici seminerler ve kurslar verilecek.

Okula uyum eğitimlerine İstanbul'da 246 bin 263 okul öncesi, 229 bin 889 ilkokul 1. sınıf, 217 bin 357 ortaokul 5. sınıf, 7 bin 504 lise hazırlık sınıfı ve 218 bin 138 lise 9. sınıf olmak üzere 919 bin 151 öğrencinin katılması planlanıyor.

- Uyum süreci tüm yıla yayılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2006-2007 eğitim-öğretim yılından bu yana okulların açılmasından bir hafta önce başlatılan ve uyum konusunda daha önceki yıllarda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin geri dönüşleri doğrultusunda güncellenerek bir dizi yeniliğin eklendiği "Okula Uyum Programı", bu yıl 2 gün uygulanacak. "Okula uyum anlayışı", "öğrenmeye uyum şeklinde" olacak ve bu süreç, eğitim öğretim yılı sürecine yayılacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılında "okula uyum" konusunda planlanan çalışmalar kapsamında öğrencilere, yeni dönemde uygulanacak tasarım beceri atölyeleri, sosyal etkinlikler modülü, dijital içerikler, yeni programlar, kılavuzlar, ders kitapları gibi uygulamaların tanıtıldığı videolar gösterilecek.

Bir çocuk dilinden yazılan ve yöneticilerden, ailelerden, velilerden beklentileri dile getiren "Okullarımızın Zilini Mutluluğa Çalalım" kitapçığı hazırlandı.

Okula uyum konusunda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirler alınacak.

Sınıfta ana dili farklı olan çocuklar ile özel gereksinimli çocuklar için kaynaşma etkinlikleri düzenlenecek. Uyum programı çalışmaları, rehber öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilecek.