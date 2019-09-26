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İstanbul'da okullar tatil....

İstanbul’da okullar tatil edildi

İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk ve orta dereceli okulllarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Genel 26.09.2019, 14:59
İstanbul’da okullar tatil edildi
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İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ilk ve orta dereceli okulllarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

(İHA)
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