İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı
- 3 operasyonda, 695'i sikke 703 parça tarihi eser ele geçirildi - Gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Genel 26.09.2019, 11:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 703 parça tarihi eser kurtarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Adreslerde yapılan aramalarda 695'i sikke 703 parça tarihi eser ele geçirildi.
Eserler arasında, Amisos definesi olarak adlandırılan sikkelerin bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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