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İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
- Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Genel 11.10.2019, 12:16
İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'deki ağaçlık alan ve Ümraniye'deki ormanda 19 Eylül'de çıkan yangınlara ilişkin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 kişi yakalandı.
Bu kapsamda, 4 adrese düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.
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