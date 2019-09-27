İstanbul'daki deprem
- Pendikte depremden sonra hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı
Genel 27.09.2019, 20:18
İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.
Bunun üzerine bina tahliye edildi. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.
Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekipler, çevrede önlem aldı.
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