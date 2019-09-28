İstanbul'daki deprem

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki depremin ardından evlerine girmekten endişe eden az sayıda kent sakininin park ve sahildeki bekleyişi bu gece de sürüyor.



Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı İstanbullular, bu geceyi de parklarda ve sahilde geçirmeyi tercih etti.



Güngören'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelenlerin bir kısmı gecenin ilerleyen saatlerinde evlerinin yolunu tuttu ancak bazılarının geceyi parkta kurdukları çadırlarda geçirdikleri görüldü.





Bakırköy sahilde ailesiyle çadırda kalan Esma Ölçer, "Korktuğumuz için dünden beridir dışarıda kalıyoruz. Endişemiz henüz bitmedi. Bu geceyi de sahilde, çadırda geçirmeyi düşünüyoruz." dedi.Zeytinburnu sahilde kurdukları çadırda kalan İrem Taşpınar ise "Deprem korkumuz geçmedi. Geçecek gibi de görünmüyor. Dün arabada kalmıştık, bu gece de çadırda kalmayı düşünüyoruz." diye konuştu.Geceyi dışarda geçirmeyi tercih eden az sayıda vatandaş nedeniyle polisin çevrede güvenlik nöbeti sürüyor.